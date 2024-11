Evacuaties in Valencia door instortingsgevaar 50 appartementen

VALENCIA (ANP) - In de Spaanse gemeente Catarroja, in de regio Valencia, heeft de brandweer maandagavond een gebouw met 50 appartementen geëvacueerd in verband met instortingsgevaar. Door de overstromingen in de regio stond de ondergrondse parkeerplaats van het gebouw onder water. De fundering van het pand verkeert hierdoor in slechte staat en moet versterkt worden om instorting van het gebouw te voorkomen.

De in totaal 150 bewoners van het gebouw moesten elders worden ondergebracht, bevestigt de politie aan de Spaanse krant Las Provincias.

Maandag zei de Spaanse premier Pedro Sánchez nog een nieuw steunpakket van 3,8 miljard euro toe na de ernstige watersnood in zijn land. In Spanje vielen zeker 222 doden toen eind vorige maand zware neerslag tot overstromingen leidde. Tientallen mensen worden nog vermist. Vooral de kustregio Valencia werd zwaar getroffen. De schade loopt naar verwachting in de tientallen miljoenen.