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Evenementen in Rotterdam afgelast om hitte

Samenleving
door anp
zaterdag, 27 juni 2026 om 00:50
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ROTTERDAM (ANP) - In Rotterdam mogen zaterdag meerdere evenementen niet doorgaan vanwege de hitte. Het gaat om Nous'klaer Festival in Delfshaven, Buiten Gewoon Festival in Kralingen en I Love Urban in Nesselande. Ook de Kuip Run, die zondag plaats zou vinden, gaat niet door, meldt Feyenoord op de website.
In Rotterdam geldt zaterdag code oranje, waarbij het KNMI waarschuwt voor ernstige gezondheidsrisico's. Volgens de gemeente adviseert de GGD GHOR daarom om evenementen waarbij sprake is van lichamelijke inspanning en waar mogelijk alcohol en/of drugs worden gebruikt, niet door te laten gaan. Door de drie evenementen te annuleren hoopt de gemeente onder meer extra druk op de zorg te voorkomen. "Hulpdiensten hebben het nu al extra druk vanwege de extreme hitte."
Overige evenementen mogen onder een aantal voorwaarden wel doorgaan. Ze moeten bijvoorbeeld voornamelijk op één locatie plaatsvinden en organisaties moeten extra maatregelen nemen om bezoekers en medewerkers te beschermen tegen de hitte. Ook moeten openingstijden worden aangepast als dat nodig is.
Ook elders in het land zijn evenementen afgelast of verplaatst vanwege de weersomstandigheden. Zo is muziekevenement Bij Ons In Brabant in het Philips Stadion in Eindhoven verplaatst van vrijdag naar maandag. Spoorpark Live in Tilburg heeft besloten ook het zaterdagprogramma te annuleren, nadat eerder al werd besloten de festiviteiten op vrijdag niet door te laten gaan vanwege code rood.
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