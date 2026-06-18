Evenementen wijzen bezoekers op voorzorgsmaatregelen tegen hitte

DEN HAAG (ANP) - Wie dit weekend naar een evenement in de buitenlucht gaat, doet er goed aan zich voor te bereiden op de hitte. Organisaties roepen hun bezoekers op voldoende voorzorgsmaatregelen te treffen. Sinds donderdag is het Nationaal Hitteplan actief en geldt code geel voor het hele land, behalve voor de Wadden.

Volgens het KNMI is onder meer de kracht van de zon de komende dagen erg sterk. Daardoor krijgen mensen het advies zoveel mogelijk uit de zon te blijven, bedekkende kleding te dragen en ook bij lichte bewolking voldoende te smeren met zonnebrand.

De organisatie van het Varend Corso Westland, dat vrijdag begint en tot en met zondag duurt, adviseert deelnemers op de boten veel drinkwater mee aan boord te nemen en zich goed in te smeren. Ook is hen volgens een woordvoerder gevraagd iets op hun hoofd te zetten ter bescherming tegen de zon en een emmer water mee te nemen om af en toe met natte doeken af te kunnen koelen. Halverwege de route hebben de deelnemers een pauze, waar extra beschutting wordt neergezet.

Watersproeier

Het Varend Corso Westland trekt naar verwachting zeker 300.000 bezoekers, zegt de woordvoerder. Ook aan hen is gevraagd goed op zichzelf te letten, genoeg te drinken en een parasol mee te nemen. "Onze stoet is live te volgen. Je weet daardoor waar hij vaart en kunt op het laatste moment de zon ingaan om te kijken."

Festival Drakenboot van vrijdag tot en met zondag in Apeldoorn bereidt zich eveneens voor op de hitte. Zo zijn er overkappingen geplaatst voor schaduwplekken, is er een watersproeier in de middag en kunnen bezoekers gratis drinkwater krijgen bij watertappunten.

Ook festival Feest in het Park, van vrijdag tot en met zondag in het Tilburgse Reeshofpark, heeft maatregelen getroffen tegen de warmte. Zo zijn er extra schaduwplekken en is er gratis zonnebrand en drinkwater.