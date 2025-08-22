ECONOMIE
Evenementensector wil duidelijkere regelgeving voor festivals

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 9:16
HOUTEN (ANP) - De Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) heeft een pakket maatregelen opgesteld om festivals overeind en "gezond" te houden. De VVEM stelt onder meer dat er duidelijkere regelgeving moet komen en het voor festivals makkelijker moet worden om vergunningen te krijgen. Ook wil de vereniging de doorverkoop van festivaltickets door externe partijen aanpakken en pleit ze voor vaste festivallocaties in de toekomst.
"Door stijgende kosten, inflatie, personeelstekorten en uitdijende regelgeving dreigen steeds meer festivals in de problemen te komen. Zo heeft elke gemeente weer andere regels. Daar moet eenheid in komen", schrijft Boris van der Ham, de voorzitter van de VVEM. "Festivals en andere evenementen zijn geen bijzaak, last of luxe, maar zijn een essentieel onderdeel van een bruisende economie en een gezonde samenleving. Politiek, blijf niet afwachtend."
In het manifest Het Feest van de Toekomst schrijft de VVEM dat de totale evenementensector een economische waarde van 9,1 miljard euro en ongeveer 70.000 banen vertegenwoordigt, maar dat de branche in de problemen komt als er niets verandert.
