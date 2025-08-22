Verfconcern AkzoNobel bij stijgers op afwachtend Damrak

AMSTERDAM (ANP) - AkzoNobel behoorde vrijdag tot de sterkste stijgers op de Amsterdamse beurs met een winst van 4 procent. De opmars volgde op de bekendmaking dat de activistische investeerder Cevian Capital een belang heeft genomen van iets meer dan 3 procent in de verffabrikant.

De algehele stemming op de beursvloeren was terughoudend. Beleggers wachten vooral op de toespraak van Jerome Powell. De voorzitter van de Federal Reserve spreekt om 16.00 uur Nederlandse tijd op de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 906,45 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 928,86 punten. De beurzen in Parijs en Londen daalden tot 0,2 procent. De DAX in Frankfurt verloor 0,2 procent na een sterker dan verwachte krimp van de Duitse economie in het tweede kwartaal.