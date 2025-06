Ex-advocaat Taghi wil snelle behandeling eigen strafzaak

AMSTERDAM (ANP) - Advocaat Vito Shukrula wil dat zijn strafzaak zo snel mogelijk wordt behandeld. In een persverklaring schrijven zijn advocaten dat zij het Openbaar Ministerie vrijdag hebben verzocht de zaak direct op een openbare zitting van de rechtbank aan te brengen voor een inhoudelijke behandeling en niet te laten voorafgaan door een inleidende regiezitting. Het OM verdenkt Shukrula van deelname aan de criminele organisatie van zijn voormalige cliënt Ridouan Taghi.

Shukrula werd in april gearresteerd en kwam vorige week weer op vrije voeten. Hij ontkent de aantijgingen met kracht. Het OM had Shukrula langer in de cel willen houden, maar de rechtbank wees die vordering af. Na zijn vrijlating zei justitie dat er een regiezitting in de zaak gepland zou worden.

"Iedere dag dat deze zaak langer sleept, vergroot de schade die cliënt (en zijn omgeving) ten onrechte lijdt", schrijven Shukrula's advocaten Nico Meijering en Bas van Faassen in de persverklaring.

Doorspelen berichten buitenwereld

Shukrula is de derde advocaat van Taghi die is opgepakt. Begin 2023 is zijn neef en tevens advocaat Youssef T. veroordeeld voor het doorspelen van berichten tussen Taghi en de buitenwereld. Taghi's andere voormalige advocaat Inez Weski wordt daar ook van verdacht, de strafzaak tegen haar is nog bezig.

Taghi zit in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. De rechtbank veroordeelde hem in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo tot levenslang. Momenteel loopt die zaak in hoger beroep. Nadat Shukrula was opgepakt, legden twee andere advocaten die hem bijstonden de verdediging neer. Taghi zit daardoor (opnieuw) zonder advocaat. Begin deze maand zei hij op een tussentijdse zitting dat hij geen nieuwe advocaat kan vinden.