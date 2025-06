EU-lidstaten op zoek naar meer en ander geld voor Oekraïne

LUXEMBURG (ANP) - De EU-lidstaten zijn op zoek naar meer geld voor militaire steun aan Oekraïne, waarbij naar andere mogelijkheden wordt gekeken om geld vrij te spelen. De financiële steun die Oekraïne sinds de Russische agressieoorlog krijgt, komt tot nu toe onder andere uit de rente op bevroren Russische tegoeden. De EU-ministers van Financiën brengen nu andere mogelijkheden in kaart, zei Eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Economie) vrijdag na afloop van een vergadering met de ministers.

Een van de opties is om de bevroren Russische tegoeden in beslag te nemen en aan Oekraïne te geven, zei Dombrovskis. Het gaat om ruim 200 miljard euro. Dat was lang onbespreekbaar.

"De EU en haar gelijkgestemde partners willen Oekraïne blijven steunen", zei Dombrovskis. Tijdens een informele bijeenkomst van de EU-ministers van Financiën donderdagavond "hebben we de balans opgemaakt van de toekomstige behoeften van Oekraïne en afgesproken om alle mogelijke opties voor toekomstige bijstand te onderzoeken".