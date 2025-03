Ex-inlichtingenchef Frankrijk veroordeeld tot 4 jaar om corruptie

PARIJS (ANP/AFP) - Een voormalig hoofd van de Franse binnenlandse veiligheidsdienst (DCRI), Bernard Squarcini, is wegens ambtsmisbruik en corruptie veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf waarvan twee jaar voorwaardelijk. De rechtbank achtte hem onder meer schuldig aan het misbruiken van zijn netwerk als chef van DCRI voor persoonlijk gewin.

De rechtbank veroordeelde de 69-jarige Squarcini ook tot een boete van 200.000 euro en een verbod van vijf jaar om bepaalde functies te bekleden. Volgens zijn advocaten gaat hij in hoger beroep tegen het vonnis.

Onder de vele aanklachten tegen de voormalige inlichtingenchef, die de bijnaam 'de Haai' had, was ook dat hij met zijn contacten en machtige positie tegen betaling diensten verleende aan het Franse concern LVMH. De baas van de grote onderneming in luxeartikelen, Bernard Arnault, was een van de getuigen in het proces waarbij ook negen anderen werden beschuldigd van malversaties.