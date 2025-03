Erdogan steunt gedeeltelijk staakt-het-vuren in Oekraïne

ANKARA (ANP/AFP) - De Turkse president Recep Tayyip Erdogan steunt de oproep van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky voor een staakt-het-vuren in de lucht en op zee. Hij biedt zijn land aan voor overleg tussen Oekraïne en Rusland.

Zelensky vroeg EU-leiders donderdag op de EU-top in Brussel zich hard te maken voor een gedeeltelijk staakt-het-vuren tussen Rusland en Oekraïne. Hij herhaalde de oproep voor een dergelijke deal na Russische aanvallen op Oekraïne in de nacht van donderdag op vrijdag. Daarbij werd de Oekraïense energie-infrastructuur getroffen.

Erdogan zegt dat de betrokkenheid van zowel Oekraïne als Rusland noodzakelijk is voor een "rechtvaardige, duurzame en eervolle vrede". De Verenigde Staten praten onder president Donald Trump met Rusland over het beëindigen van de oorlog, vooralsnog zonder Oekraïne of de rest van Europa erbij te betrekken.

Ankara heeft goede banden met Kyiv en Moskou. In Turkije vonden aan het begin van de Russische invasie in Oekraïne twee keer vredesbesprekingen tussen Oekraïne en Rusland plaats. Turkije hielp later samen met de Verenigde Naties bij de totstandkoming van een overeenkomst over de veilige export van graan via Oekraïense havens.