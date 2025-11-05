Rutte tracht zorgen over terugtrekking VS uit Roemenië te sussen

BOEKAREST (ANP) - NAVO-topman Mark Rutte probeert zorgen over de Amerikaanse terugtrekking uit Roemenië te sussen. Die doet niets af aan de Amerikaanse toewijding aan de verdediging van Europa, bezweert hij op bezoek in Roemenië. Of andere bondgenoten in het gat springen dat de Amerikanen achterlaten, wil hij niet zeggen.

De Verenigde Staten kondigden vorige week aan ongeveer zevenhonderd militairen die uit Roemenië naar de VS zouden terugkeren niet te vervangen. Die waren naar de oostflank van de NAVO gestuurd na de grootschalige Russische invasie van Oekraïne. Volgens Rutte zijn zulke veranderingen doodgewoon en zijn zorgen en vragen daarover overtrokken. "Ik denk echt dat we dit te groot maken."

Ook de Roemeense president Nicusor Dan verzekert dat zijn regering zich "geen zorgen" maakt. Er zijn nog altijd meer Amerikaanse militairen in Roemenië dan vóór de invasie, memoreert hij.