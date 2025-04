Ex-president Humala van Peru krijgt 15 jaar cel om corruptie

LIMA (ANP/RTR) - Een rechtbank in Peru heeft oud-president Ollanta Humala tot vijftien jaar cel veroordeeld voor het aannemen van illegale campagnedonaties van een Braziliaans bouwbedrijf. Zijn vrouw Nadine Heredia werd in dezelfde zaak ook veroordeeld tot vijftien jaar gevangenis.

Oud-militair Humala en zijn vrouw kregen tijdens de succesvolle verkiezingscampagne in 2011 geld van bouwbedrijf Odebrecht. Hij leidde het land van 2011 tot 2016.

Humala zal zijn straf waarschijnlijk uitzitten in een speciale kleine gevangenis die is gebouwd voor oud-presidenten. Hij is de vierde ex-president die in verband is gebracht met de omvangrijke fraudezaak die bekendstaat als Lava Jato, en de tweede die ervoor de cel in gaat. Alejandro Toledo (2001-2006) kreeg vorig jaar ruim twintig jaar celstraf omdat hij steekpenningen had aangenomen van Odebrecht.