Ex-prins Andrew verhuisd na vrijgeven Epstein-dossiers

Samenleving
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 10:20
anp040226117 1
LONDEN (ANP) - De voormalige Britse prins Andrew is maandagnacht vertrokken uit Royal Lodge in Windsor en woont nu in Wood Farm Cottage in Sandringham, meldt onder meer de BBC. De verhuizing komt na het vrijgeven van nieuwe documenten waarin hij weer wordt gelinkt aan de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein.
De verhuizing van Andrew Mountbatten-Windsor was in oktober aangekondigd, maar lijkt volgens de BBC te zijn versneld. Naar verwachting komt de voormalige hertog in de komende weken nog wel terug naar Royal Lodge om de rest van zijn bezittingen op te halen. In oktober werd ook bekend dat koning Charles de titels van zijn broer afnam.
Mountbatten-Windsor ligt al jaren onder vuur vanwege zijn vriendschap met de inmiddels overleden Epstein. Justitie in de Verenigde Staten gaf vorige week nieuwe Epstein-dossiers vrij, waaronder foto's van Mountbatten-Windsor die op handen en knieën over een vrouw heen hangt.
