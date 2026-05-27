Ex-terroriste RAF veroordeeld tot 13 jaar voor roofovervallen

door anp
woensdag, 27 mei 2026 om 11:52
VERDEN (ANP/DPA) - Een voormalige terroriste van de Rote Armee Fraktion, Daniela Klette, is in het Noord-Duitse Verden tot dertien jaar gevangenisstraf veroordeeld voor zes gewelddadige roofovervallen tussen 1999 en 2016. De extreemlinkse RAF hield op te bestaan in 1998 en Klette was ondergedoken.
De nu 67-jarige vrouw bleef decennia onder de radar en werd pas in februari 2024 in Berlijn gearresteerd. Ze had daar lange tijd onopgemerkt en onder een andere identiteit een relatief normaal leven geleid in de wijk Kreuzberg.
De Duitse justitie denkt niet dat er in de jaren van roofovervallen, samen met medeplichtigen die ook van de RAF waren geweest, sprake was van politieke motieven. Het doel was aan geld te komen. De medeplichtigen Burkhard Garweg en Ernst-Volker Staub zijn nog steeds voortvluchtig.
Klette staat sinds maart vorig jaar terecht wegens de roofovervallen, poging tot moord en verboden wapenbezit.
