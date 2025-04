Examenstunt loopt totaal uit de hand: Auto in de fik op schoolplein in Elburg

Op het Gelderse Nuborgh College is de examenstunt vandaag volledig uit de hand gelopen. Op het schoolplein in Elburg werd vlak voor schooltijd een sloopauto in brand gestoken, wat leidde tot een gevaarlijke situatie en een politieonderzoek.

Volgens een woordvoerder van de school ging het flink mis bij aanvang van de dag. “Voor schooltijd in aanloop naar de examenstunt is een sloopauto in brand gestoken. De deuren waren gebarricadeerd met grote strobalen. Dus dat was een gevaarlijke situatie”, vertelt hij.

De brand trok snel de aandacht van schoolpersoneel en omstanders. De hulpdiensten werden direct gealarmeerd, waarna de brandweer het vuur snel wist te blussen. Ondanks de snelle reactie heeft de brand een flinke zwarte vlek achtergelaten op het schoolplein. “We moeten kijken of we dat schoon kunnen krijgen”, aldus de woordvoerder.

'Alle perken te buiten'

De schoolleiding is geschrokken en spreekt van een incident dat niets meer met een normale examenstunt te maken heeft. “Dit gaat alle perken te buiten. Een leerling heeft die sloopauto meegenomen en die is aangestoken. We hebben direct de hulpdiensten gewaarschuwd. De brandweer heeft het vuur snel geblust. De politie doet nu onderzoek. Er zijn verdachten in beeld. Het gaat om leerlingen van de school.”

Volgens de woordvoerder was er daarnaast binnen in de school wel wat troep gemaakt, maar dat was onschuldig. “Er was ook wat rotzooi binnen, maar dat was in overleg. Dat hoefde alleen schoongemaakt te worden. Dat was binnen de grenzen.”

Geen grapje meer

Examenstunts zijn op veel middelbare scholen een traditie waarbij eindexamenleerlingen op een speelse manier afscheid nemen van hun schooltijd. Meestal verlopen de stunts zonder problemen. Maar het incident in Elburg laat zien hoe snel het mis kan gaan als grenzen worden overschreden.

De politie bevestigt dat er onderzoek loopt naar het incident en dat er leerlingen in beeld zijn als mogelijke daders. Over eventuele vervolging of sancties is nog niets bekendgemaakt.

Bron: Omroep GLD