Rusland begon de oorlog, onderstreept Rutte in Oekraïne

BRUSSEL/ODESA (ANP) - Rusland en niet Oekraïne is de oorlog begonnen, onderstreepte NAVO-topman Mark Rutte dinsdag tijdens een onaangekondigd bezoek aan Oekraïne. "Rusland is de agressor", zei hij nadat de Amerikaanse president Donald Trump opnieuw naar Oekraïne had gewezen.

Dat Rusland begon "lijdt geen twijfel", benadrukte Rutte in de havenstad Odesa aan de Zwarte Zee, waar hij president Volodymyr Zelensky sprak. De secretaris-generaal van de NAVO sprak nog eens de steun van het bondgenootschap voor Oekraïne uit.