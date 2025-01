Excuses justitie België voor vrij spel moordenaar en verkrachter

ANTWERPEN (ANP) - Justitie in België heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden van een verkrachte en vermoorde Antwerpse studente en aan "de ganse bevolking". Justitie erkent dat zij door eigen falen "verantwoordelijkheid draagt in het overlijden" van Julie Van Espen.

De verontschuldigingen werden op oudjaarsdag overgebracht door een zware delegatie met justitieminister Paul Van Tigchelt en kopstukken van het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht, laat de minister weten. Enkele dagen eerder had de rechter vastgesteld dat justitie fouten heeft gemaakt "die ertoe hebben geleid dat er kansen zijn ontnomen om het brutale overlijden van Julie te vermijden". De familie van Julie had de rechter daarom gevraagd.

Moordenaar Steve Baekelmans kon zich, hoewel de seriedader was veroordeeld tot een jarenlange celstraf voor verkrachting, toch in mei 2019 aan de 23-jarige studente vergrijpen. Justitie verzuimde hem op te sluiten in afwachting van het hoger beroep, waardoor hij nog twee jaar op vrije voeten bleef en Van Espen kon vermoorden.

Met de schuldbekentenis van justitie laat de familie verdere juridische stappen achterwege. Een schadevergoeding hoeven de nabestaanden niet.