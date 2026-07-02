ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Excuses kabinet aan vrouwen en hun gedwongen afgestane kinderen

Samenleving
door anp
donderdag, 02 juli 2026 om 15:48
anp020726108 1
DEN HAAG (ANP) - Het kabinet heeft excuses aangeboden aan de circa 15.000 vrouwen die tussen 1956 en 1984 meestal ongetrouwd zwanger raakten en daarna onder grote druk hun kind ter adoptie moesten afstaan. Staatssecretaris Claudia van Bruggen (Justitie, D66) sprak deze excuses uit in theater Amare in Den Haag en richtte die behalve aan de moeders, ook aan de vaders en afgestane kinderen. Haar woorden werden aangehoord door in de zaal aanwezige gedupeerden.
"Het was goed geweest als de overheid meer had gedaan, meer naar jullie om had gekeken", sprak de staatssecretaris. Maar in plaats daarvan had die "steken laten vallen" volgens de bewindsvrouw. "Daar bied ik jullie namens het hele kabinet nadrukkelijk excuses voor aan. Dit had nooit mogen gebeuren."
Ook VVD-minister Sophie Hermans (Volksgezondheid) was aanwezig.
Geblinddoekt
Het kabinet belooft met maatregelen te komen die bijdragen aan erkenning en herstel voor de betrokkenen. Hierover wordt binnenkort een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.
Vorig jaar concludeerde een onderzoekscommissie dat de moeders en hun kinderen veel schade hebben geleden door deze misstanden. De vaak jonge moeders, vaders en hun kind hadden "niet of nauwelijks een stem, laat staan enige regie", stelden de onderzoekers onder leiding van hoogleraar pedagogiek Micha de Winter. Het kwam ook voor dat moeders tijdens hun bevalling werden geblinddoekt, zodat ze geen band op zouden bouwen met hun kind.
Tehuis
Dat de meisjes en vrouwen zwanger waren geworden buiten het huwelijk, werd destijds als een grote schande gezien. Daarom werden zij door bijvoorbeeld hun familie of de kerk onder druk gezet om hun kind af te staan. De onderzoekscommissie wees naar uiteenlopende betrokkenen in de maatschappij en de overheid. Psychiaters zetten de moeders bijvoorbeeld weg als labiel en zeiden dat ze daarom geen kind konden opvoeden. De overheid maakte wetgeving die de positie van biologische ouders verzwakte ten opzichte van pleeg- en adoptieouders en was verantwoordelijk voor betrokken organisaties als de regionale Raden voor de Kinderbescherming.
Sommige van deze zogeheten 'afstandsmoeders' zagen hun kind nooit meer terug. Anderen hadden pas jaren later weer contact met ze. Een deel van de kinderen belandde in een onstabiele thuissituatie of werd lang in een tehuis opgevangen. De onderzoekers stelden dat moeders, vaders en kinderen tot op de dag van vandaag last kunnen hebben van dit verleden.
loading

POPULAIR NIEUWS

189747141_m

Energierekening stijgt vanaf vandaag voor veel huishoudens: dit verandert er en dit kun je doen

ANP-562435703

Gezin dat helemaal geen slachtoffer toeslagenschandaal was kreeg toch 7 ton

80070585_m

Dit zijn de goedkoopste en duurste supermarkten in 2026: 'Kan meer dan 1.100 euro per jaar schelen'

IMG_4238

Dit verdienen spelers van Oranje: Virgil van Dijk 57.500 per dag, 40 euro per minuut

huis-koelen-met-airco-1200x800

Zo houdt de airco van je auto je slaapkamer koel

ANP-520891367

Steeds meer Oekraïners in Nederland gewoon aan het werk

Loading