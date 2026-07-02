Zestien zwaar verwaarloosde kinderen gered uit huis in Ohio: "Jarenlang als beesten vastgehouden"

Zestien kinderen zijn in de Amerikaanse staat Ohio gered uit een vervallen woning, zo melden diverse Amerikaanse media, waaronder The New York Times. De kinderen waren de afgelopen vier jaar grotendeels opgesloten in één kamer "onder erbarmelijke omstandigheden", aldus autoriteiten.

De kinderen, die uit hetzelfde gezin komen, leefden in grote smerigheid, omringd door menselijke uitwerpselen. De groep bestond uit jongens en meisjes in de leeftijd van anderhalf tot 18 jaar. Enkele van hen konden niet praten en een 18-jarige met een verstandelijke beperking kon haar eigen naam niet spellen.

"Ons vee werd nog beter gehouden dan deze kinderen", zei sheriff Ryan Cain van Vinton County tijdens een persconferentie.

De ouders en twee grootouders van de kinderen zijn aangehouden en aangeklaagd voor zestien gevallen van kindermishandeling omdat er sprake is van "ernstig lichamelijk letsel", aldus officier van justitie William Archer van Vinton County. Hij benadrukte dat er geen sprake is van mensenhandel, maar van een "situatie binnen het gezin".

De autoriteiten troffen de kinderen aan tijdens het uitvoeren van een huiszoekingsbevel in een andere zaak.