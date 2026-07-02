Nieuw onderzoek: gelukkige stellen hebben deze twee eigenschappen gemeen

We hebben altijd geleerd dat tegenpolen elkaar aantrekken. Maar nieuw onderzoek laat zien dat gelukkige koppels juist opvallend vaak twee belangrijke karaktereigenschappen delen. En die blijken veel belangrijker dan extravert of introvert zijn.

Ben jij dol op een feestje terwijl je partner liever op de bank tv kijkt? Geen probleem. Tenminste, zolang jullie hetzelfde denken over eerlijkheid en openstaan voor nieuwe ervaringen. Dat blijkt uit een nieuw psychologisch onderzoek onder ruim 450 Nederlandse stellen die gemiddeld al 28 jaar samen zijn.

De onderzoekers ontdekten dat langdurig gelukkige partners opvallend veel overeenkomsten vertonen op twee specifieke persoonlijkheidskenmerken: eerlijkheid en openheid. Op andere eigenschappen, zoals extraversie, emotionele stabiliteit of nauwkeurigheid, lijken partners juist nauwelijks op elkaar.

Niet hetzelfde karakter, wel dezelfde waarden

De studie maakt gebruik van het zogenoemde HEXACO-model, waarin persoonlijkheid wordt verdeeld over zes dimensies. Opvallend genoeg waren alleen de eigenschappen 'Honesty-Humility' (eerlijkheid, oprechtheid en bescheidenheid) en 'Openness to Experience' (nieuwsgierigheid, creativiteit en openstaan voor nieuwe ideeën) duidelijk vergelijkbaar tussen partners.

Volgens de onderzoekers is dat geen toeval. Juist deze eigenschappen hangen sterk samen met iemands normen, waarden en wereldbeeld. En die blijken een belangrijke basis te vormen voor een langdurige relatie.

Nog een opvallende uitkomst: mensen blijken hun partner verrassend goed te kennen. De deelnemers vulden eerst een uitgebreide persoonlijkheidsvragenlijst over zichzelf in en daarna exact dezelfde vragen over hun partner.

De overeenkomsten waren uitzonderlijk groot. Vooral op het gebied van nieuwsgierigheid, creativiteit en interesse in nieuwe ervaringen konden partners elkaars persoonlijkheid zeer nauwkeurig inschatten.

Alleen eigenschappen als bescheidenheid en oprechtheid bleken iets lastiger te beoordelen. Mogelijk omdat mensen daar zelf ook niet altijd objectief naar kijken.

We denken dat onze partner op ons lijkt

Toch zit er ook een psychologische valkuil in relaties. Mensen overschatten namelijk hoeveel ze op hun partner lijken.

Vooral als het gaat om eerlijkheid en morele waarden projecteren we onszelf op de ander. Wie zichzelf eerlijk en rechtvaardig vindt, gaat er vaak automatisch vanuit dat de partner die eigenschappen in dezelfde mate bezit.

Volgens de onderzoekers is dat een heel menselijke manier om naar een langdurige relatie te kijken.

Ze benadrukken bovendien dat de gevonden overeenkomsten gemiddeld genomen relatief bescheiden zijn. Er bestaan ook genoeg gelukkige stellen die sterk van elkaar verschillen.

De belangrijkste conclusie is daarom vooral dat gedeelde waarden en een vergelijkbare kijk op de wereld waarschijnlijk belangrijker zijn voor een langdurige relatie dan een identiek karakter. Dus of je nu een extraverte prater bent met een rustige introvert of op andere vlakken totaal verschilt: zolang jullie dezelfde fundamentele waarden delen, is dat volgens de wetenschap misschien wel de sterkste basis voor een langdurige liefde.