Dodental aardbeving Myanmar stijgt naar 694

NAYPYIDAW (ANP/AFP) - Het dodental na de aardbeving in Myanmar is gestegen naar 694. De junta maakt zaterdag bekend dat er ook zeker 1670 gewonden zijn gevallen.

De beving met een kracht van 7.7 trof vrijdag centraal Myanmar en veroorzaakte enorme verwoestingen in grote delen van het land.

Ook in buurland Thailand zorgde de aardbeving voor veel schade. In hoofdstad Bangkok vielen zeker negen doden, van wie acht toen een wolkenkrabber in aanbouw instortte. De negende overleed volgens de autoriteiten op een andere locatie. Zeker 117 mensen worden vermist.