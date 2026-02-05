NAVO wijst naar Rusland en China na verlopen kernwapenverdrag

BRUSSEL (ANP) - De NAVO pleit voor "terughoudendheid en verantwoordelijkheidsgevoel" nu de laatste afspraken van de Verenigde Staten en Rusland over kernwapenbeheersing zijn verlopen. Daarbij wijst het bondgenootschap vooral naar Rusland en China.

Rusland zei het zogeheten New START-verdrag te willen verlengen, maar hield zich er volgens de VS al niet aan. Bovendien deed China, dat de VS nu als hun grote concurrent beschouwen, niet mee aan het verdrag. Van verlenging van het donderdag verstreken verdrag kwam het daarom niet.

Rusland werkt aan nieuwe nucleaire systemen en heeft korte- en middellangeafstandsraketten in stelling gebracht die kernkoppen kunnen dragen, zegt een NAVO-functionaris. Rusland zou "een houding aannemen van nucleaire intimidatie, met gescherm met kernwapens en dwingende dreigementen". En "China gaat door met het snel uitbreiden en verbreden van zijn kernarsenaal". Met meer kernkoppen en meer verschillende dragers, zodat China ze van land, van zee en uit de lucht kan afvuren.