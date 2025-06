Excuses Zuid-Holland voor informatiefout, gedeputeerde onder druk

DEN HAAG (ANP) - De provincie Zuid-Holland heeft excuses gemaakt voor het verstrekken van "onjuiste informatie" rond WarmtelinQ, een leidingnetwerk waarmee 120.000 woningen verwarmd moeten worden met restwarmte uit de Rotterdamse haven. De provincie meldde in april dat de Uniper-gascentrale in Leiden dichtgaat. Dat zou mogelijk consequenties hebben voor de nog aan te leggen pijpleiding tussen Rijswijk en Leiden. Directeur André Bosman van Uniper Benelux sprak onlangs op het provinciehuis zijn verbazing uit over dit bericht.

"Een storende fout", zei Bosman. "Deze informatie komt niet bij ons vandaan. Dus hoe kan dit?" De provincie heeft na een gesprek met Uniper de fout per brief gecorrigeerd. "De oorsprong van deze misvatting is onduidelijk."

De provinciale politici zijn ontstemd over de gang van zaken. De PVV overweegt om woensdag een motie van wantrouwen in te dienen tegen verantwoordelijk gedeputeerde Berend Potjer (energie, GroenLinks-PvdA).