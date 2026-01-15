ECONOMIE
Executie van demonstrant in Iran uitgesteld

Samenleving
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 1:34
TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - De executie van een Iraanse demonstrant die volgens ngo's en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag zou plaatsvinden, is uitgesteld. Dat heeft mensenrechtenorganisatie Hengaw bekendgemaakt.
Het in Noorwegen gevestigde Hengaw baseert zich op informatie van familieleden van de 26-jarige Erfan Soltani, die tijdens protesten werd gearresteerd. De organisatie waarschuwt echter dat het leven van de man nog steeds in gevaar is.
De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken beweerde woensdagavond in een interview met het Amerikaanse Fox News dat ophangingen niet aan de orde zijn na de protesten. "Er zijn geen plannen om mensen op te hangen", aldus Abbas Araqchi. "Niet vandaag en niet morgen."
