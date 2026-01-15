Resolutie om macht Trump in Venezuela te beperken gestrand

WASHINGTON (ANP/AFP) - Republikeinen in de Amerikaanse Senaat hebben het nagenoeg onmogelijk gemaakt voor de initiatiefnemers van een resolutie die de macht van president Donald Trump zou inperken bij militair ingrijpen in Venezuela. Na een procedurele ingreep zouden er meer stemmen voor de resolutie nodig zijn dan er medestanders zijn.

De Republikeinen stemden met een kleine meerderheid in met het veranderen van de status van de resolutie, waardoor een simpele meerderheid voor het plan niet meer genoeg is. Afgelopen week kreeg het Democratische voorstel steun van vijf Republikeinen, tot woede van Trump, die naar hen uithaalde op sociale media.

Het initiatief voor de resolutie volgde op de Amerikaanse militaire operatie in Venezuela, waarvoor het Congres geen toestemming had gegeven. De resolutie had voorgeschreven dat de VS niet militair mogen ingrijpen in Venezuela zonder uitdrukkelijke toestemming van het Congres. De poging werd al voornamelijk als symbolisch protest gezien, omdat de resolutie waarschijnlijk niet door het Huis van Afgevaardigden was gekomen. Ook had het initiatief vrijwel geen kans gehad om het veto dat Trump al aankondigde te overleven.