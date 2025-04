Exitpoll CBC: Liberale Partij wint parlementsverkiezingen Canada

De Liberale Partij wint de Canadese parlementsverkiezingen, meldt CBC News in een exitpoll. Het is volgens de Canadese zender nog niet duidelijk of de partij van premier Mark Carney ook een meerderheid in het 343 zetels tellende parlement zal krijgen. De exitpoll verscheen een kwartier nadat de laatste stembussen waren gesloten.

De strijd om het premierschap gaat bij de vervroegde parlementsverkiezingen vooral tussen Carney en Pierre Poilievre, de oppositieleider van de Conservatieve Partij. Poilievre ging lange tijd voorop in de peilingen. Dat veranderde door het presidentschap van Donald Trump.

De Liberale Partij was de afgelopen ruim negen jaar aan de macht met aan het hoofd oud-premier Justin Trudeau.