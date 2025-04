Zelensky biedt Spanje hulp aan bij herstel stroomnet

KYIV/MADRID (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft aangeboden om Spanje te helpen bij het herstellen van de elektriciteit na de grote stroomstoring maandag. Tientallen miljoenen inwoners van Spanje en Portugal kwamen maandag zonder stroom te zitten. "Door jaren van oorlog en Russische aanvallen op ons elektriciteitsnet hebben wij ervaring opgedaan met stroomuitval", schreef Zelensky maandagavond op X.

Zelensky liet weten dat hij met de Spaanse premier Pedro Sánchez had gesproken. "We staan altijd klaar om onze vrienden te helpen", aldus Zelensky. Hij zei dat hij heeft aangeboden om Oekraïense specialisten mee te laten kijken met het herstel van het stroomnet. Ook de Oekraïense minister van Energie staat klaar. Of Spanje van het aanbod gebruikmaakt, is niet duidelijk.

In de nacht van maandag op dinsdag was 77 procent van de Spaanse energievoorziening hersteld. Sánchez zei wel dat het herstel "asymmetrisch" was. Niet overal werkte de stroom goed.