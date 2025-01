Exitpoll: Loekasjenko wint presidentsverkiezingen Belarus ruim

MINSK (ANP/AFP) - De Belarussische president Alexander Loekasjenko, die sinds 1994 aan de macht is, is zondag herkozen in een verkiezing zonder echte concurrentie. Volgens een exitpoll kan Loekasjenko op bijna 88 procent van de stemmen rekenen. Het wordt zijn zevende termijn als president.

Alle belangrijke tegenstanders van de 70-jarige Loekasjenko, een bondgenoot van Moskou, zitten in de gevangenis of in ballingschap. De Europese Unie bestempelde de verkiezing al voor de stemming als een "schijnvertoning".