Exitpoll: socialisten Spanje verliezen bij verkiezingen Andalusië

door anp
zondag, 17 mei 2026 om 21:16
anp170526114 1
SEVILLA (ANP/AFP) - De socialisten van de Spaanse premier Pedro Sánchez lijken af ​​te stevenen op een nederlaag bij de regionale verkiezingen in Andalusië, zo voorspelt een exitpoll. De stemming wordt gezien als een graadmeter voor de landelijke verkiezingen van volgend jaar.
In het gedecentraliseerde politieke stelsel van Spanje beschikken de regio's over verreikende bevoegdheden op gebieden als gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting. Dit maakt de verkiezingen in het zuidelijke Andalusië, de dichtstbevolkte regio van het land, van groot belang.
Een exitpoll van de zender Canal Sur voorspelt dat de conservatieve Volkspartij (PP), die de zuidelijke regio al sinds 2019 bestuurt, opnieuw een meerderheid zal behalen in wat voorheen het bolwerk van de socialisten was. De PP eindigt volgens de prognoses op 59 van de 109 zetels, terwijl de socialisten op maximaal 29 zetels kunnen rekenen - opnieuw een historisch dieptepunt na de 30 zetels die ze in 2022 behaalden.
De officiële uitslag volgt naar verwachting later op zondag.
