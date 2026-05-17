Doden door Israëlische aanvallen in Gaza en Libanon

GAZA-STAD/BEIROET (ANP/AFP/RTR) - Door Israëlische aanvallen zijn zondag in de Gazastrook ten minste acht Palestijnen gedood, aldus gezondheidsfunctionarissen. Dat aantal is inclusief de vier doden die Palestijnse autoriteiten eerder op zondag al meldden.

Sinds Israël zijn gezamenlijke bombardementen met de VS in Iran heeft gestaakt, heeft het land zijn aanvallen in Gaza opgevoerd, ondanks een bestand dat het met de Palestijnse beweging Hamas heeft gesloten.

De aanvallen gebeurden in Deir al-Balah, in het hart van de Gazastrook, en in de zuidelijke stad Khan Younis. Het Israëlische leger zei dat een van de aanvallen gericht was op een "militant" die een "onmiddellijke bedreiging" zou hebben gevormd voor de troepen in het gebied. Op de overige incidenten gaf het leger geen commentaar.

Ook in Libanon, waar eveneens een staakt-het-vuren geldt, voerden de Israëli's zondag dodelijke aanvallen uit. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid kwamen daarbij in Zuid-Libanon zondag vijf mensen om het leven, onder wie twee kinderen.