Expertisecentrum wil actie EU tegen Telegram om 'bangalijsten'

AMSTERDAM (ANP) - Expertisecentrum Offlimits heeft maandag samen met Stichting Stop Bangalijsten de Europese Commissie gevraagd om harder op te treden tegen Telegram. De berichtendienst werkt volgens Offlimits stelselmatig niet mee met verwijderverzoeken van strafbare content, waaronder zogeheten 'bangalijsten' van Utrechtse studentes.

Offlimits en Stichting Stop Bangalijsten hebben een zogeheten handhavingsverzoek verstuurd naar de Commissie, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en naar Belgische toezichthouders. De organisaties krijgen daarbij steun van Fonds Slachtofferhulp.

Op Telegram worden volgens Offlimits strafbare zaken aangeboden, zoals wapens, drugs, beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik en dus ook bangalijsten. 'Banga' staat in straattaal voor 'slet'. Het expertisecentrum vindt uitblijven van actie vanuit de overheid "onbegrijpelijk".

Powerpointpresentatie

Dit voorjaar werd bekend dat er bangalijsten circuleerden onder leden van het Utrechtsch Studenten Corps (USC). In een powerpointpresentatie werden leden van de vrouwelijke vereniging USV beoordeeld op hun uiterlijk en bedprestaties. Vaak werden daarbij ook privégegevens gedeeld, zoals telefoonnummers en adressen. In april drong Offlimits er al bij het Openbaar Ministerie (OM) op aan om de bangalijsten van Telegram te verwijderen nadat het tevergeefs had geprobeerd de chatapp zover te krijgen dit zelf te doen.

Maar nog altijd zijn de lijsten te vinden op Telegram. "Het versturen van zo'n handhavingsverzoek is een logische vervolgstap", zegt directeur-bestuurder Robbert Hoving. "Online seksueel geweld heeft vaak levensontwrichtende effecten op slachtoffers die offline doorwerken; van niet meer naar school durven tot zelfs suïcidale gedachten." Volgens Hoving werken bijna alle platforms mee aan verwijderverzoeken, maar Telegram niet.