Wielrenner Poels na het seizoen naar Astana

LUXEMBURG (ANP) - Wielrenner Wout Poels verruilt na het einde van het seizoen Bahrain Victorious voor Astana. De 36-jarige klimmer tekende een contract voor een jaar bij de ploeg van Aleksandr Vinokoerov.

"Ik ben enthousiast over mijn overstap naar Astana", zei Poels via de kanalen van het team. "De ploeg zit al jaren in het profpeloton, met een indrukwekkend aantal grote overwinningen, en het is geweldig om je bij zo'n groep aan te sluiten."

"Volgend jaar wil ik laten zien wat ik kan. Ik heb een droom: een etappe winnen in de Giro d'Italia en zo toetreden tot de lijst van renners die etappes hebben gewonnen in alle drie de grote rondes. Maar uiteraard staan ​​de belangen van het team voorop", aldus Poels.

Nederlanders

Poels won vorig jaar etappes in de Tour de France en de Vuelta. In 2011 was hij ook al eens de beste in de Ronde van Spanje. Hij schreef in 2016 Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam.

Poels staat sinds 2020 onder contract bij Bahrain. Eerder kwam hij uit voor onder meer Vacansoleil, Team Sky en Team Ineos. Bij Astana rijden de Nederlanders Cees Bol en Ide Schelling.