Experts: overheid, pak regie bij overname bedrijf achter DigiD

DEN HAAG (ANP) - Meerdere experts hebben het kabinet en de Tweede Kamer opgeroepen de regie te pakken om DigiD uit Amerikaanse handen te houden. Bij een gesprek in de Tweede Kamer zeiden alle aanwezige experts dat er grote risico's kleven aan de overname van Solvinity, het bedrijf dat ervoor zorgt dat DigiD kan werken.

Het Amerikaanse techbedrijf Kyndryl wil Solvinity overnemen. Volgens technologiedeskundige Bert Hubert zou de overheid meer technologische zaken zelf moeten doen. Hij denkt dat DigiD een goed begin hiervoor kan zijn. Dat zou bijvoorbeeld door een staatsbedrijf kunnen, volgens Hubert.

Maaike Okano-Heijmans van instituut Clingendael vindt dat de overheid digitale soevereiniteit voorop moet zetten. "De Amerikanen zetten de continuïteit van dienstverlening op het spel." Ze doelt daarmee op wetgeving die het mogelijk maakt dat de Amerikaanse regering middels sancties digitale dienstverlening die via Amerikaanse bedrijven loopt kan stopzetten. Dat zou ook voor DigiD kunnen gelden als Kyndryl het koopt.