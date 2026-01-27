ECONOMIE
Trump waarschuwt Irak: geen hulp VS meer als Maliki premier wordt

Samenleving
door anp
dinsdag, 27 januari 2026 om 22:26
anp270126183 1
WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwt Irak dat het niet zonder gevolgen blijft als Nouri al-Maliki weer premier wordt. Het land kan dan niet langer rekenen op Amerikaanse steun, schreef hij op sociale media.
Maliki wordt momenteel gezien als de meest waarschijnlijke kandidaat om premier te worden. Hij had die post al eerder na de Amerikaanse invasie van 2003. De politicus wordt gezien als iemand die nauwe banden heeft met Iran en dat lijkt de VS zorgen te baren.
De VS en rivaal Iran wedijveren in Irak om invloed. Trump schrijft nu dat Irak wegzakte in "armoede en totale chaos" toen Maliki eerder premier was. Dat mag niet nog een keer gebeuren, vervolgde hij.
"Vanwege zijn krankzinnige beleid en ideologieën zal de Verenigde Staten van Amerika, als hij gekozen wordt, Irak niet langer helpen. En als wij er niet zijn om te helpen, heeft Irak GEEN enkele kans op succes, welvaart of vrijheid", aldus Trump over Maliki.
