De Vos, Van Baarle en Coenradie verkozen in Rotterdam

Samenleving
door Redactie
vrijdag, 20 maart 2026 om 12:22
bijgewerkt om vrijdag, 20 maart 2026 om 12:45
Tweede Kamerfractievoorzitters Lidewij de Vos van Forum voor Democratie en Stephan van Baarle van DENK zijn verkozen in de gemeenteraad van Rotterdam. Ze stonden als lijstduwer op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar kregen genoeg voorkeursstemmen voor een zetel. Ook oud-staatssecretaris Ingrid Coenradie (Leefbaar Rotterdam) kan op die manier in de Rotterdamse raad komen.
Het is nog niet duidelijk of de drie kandidaten hun zetel aanvaarden. Ze mogen afzien van een plek in de gemeenteraad.
De gemeente Rotterdam heeft vrijdag de voorlopige uitslagen per kandidaat vastgesteld. De einduitslag wordt volgende week bepaald. In totaal zijn 211.097 geldige stemmen op kandidaten uitgebracht. Dat betekent dat er 4691,04 stemmen nodig zijn voor een zetel. Voor een voorkeurszetel heeft een kandidaat een kwart daarvan nodig, dus 1172,76 stemmen, afgerond 1173. Lidewij de Vos kreeg woensdag 3495 stemmen, Van Baarle 1618 en Coenradie 1517.
