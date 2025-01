Experts: uitstoot VS daalt ook onder Trump, maar tempo neemt af

Ook nu Donald Trump weer aan de macht is en het Klimaatakkoord van Parijs heeft opgezegd, zal de Amerikaanse uitstoot van broeikasgassen blijven dalen. Die verwachting spreken experts uit. "De dalende trend blijft, maar het zal langzamer gaan dan onder Joe Biden en zeker langzamer dan nodig is", zegt Heleen de Coninck, klimaathoogleraar aan de TU Eindhoven en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Dat de economie blijft verduurzamen, is volgens De Coninck vooral een geldkwestie: steenkool is steeds minder rendabel, terwijl hernieuwbare energiebronnen goedkoper worden. "Het is gewoon economische logica dat het energiesysteem blijft verduurzamen", beaamt Pieter Pauw, die zich bezighoudt met klimaatbeleid en -financiering aan de TU Eindhoven en Instituut Clingendael. Voor het klimaat was het volgens hem wel "heel veel beter geweest als Kamala Harris had gewonnen", omdat Trump klimaatverandering in weerwil van wetenschappelijk bewijs als "een hoax" ziet.

Een deel van het klimaatvriendelijke beleid van Trumps voorganger zal in stand blijven, verwachten beide experts. "Biden kreeg door een verdeelde Senaat weinig gedaan qua puur klimaatbeleid. Daarom heeft hij vooral een investeringsagenda ingezet", verwijst De Coninck naar de zogeheten Inflation Reduction Act. Die wet maakte miljarden dollars vrij voor duurzame technologieën. "Trump zal waarschijnlijk een deel blijven uitvoeren en dat als eigen succes presenteren."

Mes snijdt aan twee kanten

Pauw: "Republikeinse staten profiteren het meest. Die wet kan hij ook niet zomaar schrappen, daar zal zeker weerstand tegen zijn in het Congres." Meerdere Republikeinen hebben al duidelijk gemaakt dat het geld moet blijven stromen.

De Coninck verwacht dat Trump ook het gunstige belastingregime om CO2 op te vangen en ondergronds op te slaan in stand zal houden. "Dat is iets wat de olie-industrie graag wil blijven doen." Het mes snijdt daar aan twee kanten, want in Amerika wordt CO2-injectie mede gebruikt om meer olie op te pompen.

Gevolgen verlaten Klimaatakkoord

Beide deskundigen denken niet dat veel landen de Verenigde Staten zullen volgen in het opzeggen van het Klimaatakkoord. "Ik verwacht geen sneeuwbaleffect. Zelfs een land als Saudi-Arabië blijft erin, al is het maar om de boel te frustreren. Als je uitstapt, verlies je invloed", zegt De Coninck.

Voor klimaatfinanciering aan ontwikkelingslanden kan het Amerikaanse vertrek wel ongunstig uitpakken. Pauw voorziet dat armere landen de overgebleven rijke landen daarom zullen oproepen tot meer actie.