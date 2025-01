Ook werkgevers zien voorstellen NSC voor pensioenwet niet zitten

DEN HAAG (ANP) - Werkgevers zijn eveneens zeer kritisch over de voorstellen van NSC voor aanpassingen aan de pensioenwet. Eerder op de dag zeiden vakbond CNV en pensioenfondsen al het plan niet te zien zitten. Volgens ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zou het doorvoeren ervan een groot risico betekenen op verslechtering van het pensioen van mensen die nu werken of al met pensioen zijn.

Regeringspartij NSC diende met coalitiegenoot BBB een plan in voor referenda waarbij deelnemers kunnen aangeven of hun pensioenfonds moet overstappen op het nieuwe pensioenstelsel of niet. In de ogen van de werkgevers maakt dat de kans echter groot dat het oude pensioen niet wordt omgezet.

"Als dat gebeurt, lopen werkenden compensatie mis die ze in het nieuwe stelsel wel krijgen. Met name werknemers van 40 tot 55 jaar zijn daarvan de dupe", waarschuwen VNO-NCW en MKB-Nederland in een gezamenlijke verklaring. "Omdat er een 'hek' gaat om de pensioenopbouw tot dan toe en de deelnemers die in deze 'oude' pensioenpot zitten steeds ouder worden zal voorzichtiger moeten worden belegd. Dat leidt dus tot een minder goed pensioen, waardoor vooral 50-plussers en gepensioneerden worden benadeeld."

Waarschuwing brancheorganisatie pensioenfondsen

De lobbyclubs voor het bedrijfsleven benadrukken ook dat de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel met ruime meerderheid is aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer. De achterliggende afspraken zijn daarbij gezamenlijk gemaakt met werkgevers- en werknemersorganisaties, en de transitie is al in volle gang. "Het zou dan ook een schoolvoorbeeld van een onbetrouwbare overheid zijn als er nu zo'n ingrijpende wijziging wordt aangebracht."

Eerder waarschuwde de Pensioenfederatie, de brancheorganisatie voor pensioenfondsen, al voor de hoge kosten die de aanpassingen aan de Wet toekomst pensioenen met zich mee zouden brengen. "Ook vertraging van de transitie leidt tot fors hogere kosten", voegen de ondernemersorganisaties daaraan toe. "Het gaat dan zowel om kosten die pensioenfondsen moeten maken als om belastinginkomsten die worden misgelopen. "