Experts zeer kritisch over bezuiniging van kabinet op bijstand

door anp
maandag, 20 april 2026 om 18:53
DEN HAAG (ANP) - Experts hebben zich tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer zeer kritisch uitgelaten over een plan van het kabinet om te bezuinigen op de bijstand door mensen die daar recht op hebben nog niet actief te benaderen. Het kabinet heeft minder geld voor deze zogenoemde proactieve dienstverlening vanwege een financiële tegenvaller bij de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA. Coalitiepartijen D66 en CDA maakten vorige week tijdens een debat kenbaar van de bezuiniging af te willen.
Nationale ombudsman Reinier van Zutphen benadrukt dat er overeenstemming was over de actieve benadering, tot het kabinet besloot te moeten bezuinigen. "Anders waren we gewoon met die wet aan de slag gegaan, omdat we allemaal vinden dat mensen bereikt moeten worden als ze recht hebben op een uitkering, maar die niet hebben en daardoor onder het bestaansminimum terecht zijn gekomen." Dat noemt hij een "armzalige" situatie.
Jasper van Dijk, econoom en onderzoeksleider bij het Instituut voor Publieke Economie, nam een bioscoopbon als voorbeeld. "Stel nou dat de bioscoop precies weet wanneer die bon verloopt, dat keurig bijhoudt, maar er bewust voor kiest u niet even te informeren dat die bon bijna verloopt, maar het wel bijwerkt op de balans de dag dat ie vervalt", aldus Van Dijk. "En stel nou dat het niet om een bioscoopbon gaat, maar om honderden euro's die mensen nodig hebben om rond te komen. En dat het niet om een bioscoop gaat, maar om de overheid die mensen niet informeert om de begroting passend te houden."
Onderbouwing
"De begrotingsregels zijn belangrijk, maar uiteindelijk gaat het om de vraag: waar doet ondersteuning het meest goed en belasting het meest kwaad?", zei Van Dijk, die stelt dat juist die onderbouwing ontbreekt bij het voorstel van het kabinet.
"Goedkoop is duurkoop", zei wethouder en voorzitter van een VNG-commissie Marianne van der Sloot. Volgens haar klinkt de bezuiniging simpel, maar is die vanuit de gemeenten bezien "zeer onverstandig".
Van Zutphen komt rond 20 mei met zijn visie op de proactieve dienstverlening. Kamerlid Jimmy Dijk (SP) vroeg daarnaar omdat hij verwacht ergens in de komende weken te debatteren over het onderwerp.
