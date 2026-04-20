Meerderheid asielwetten in geding, D66 tegen novelle en wetten

door anp
maandag, 20 april 2026 om 18:51
anp200426151 1
DEN HAAG (ANP) - De Eerste Kamerfractie van D66 gaat dinsdag tegen de novelle en de twee asielwetten stemmen, zei senator Paul van Meenen maandag tegen het ANP. Daardoor wordt het lastig voor asielminister Bart van den Brink (CDA) om een meerderheid te vinden.
Voor het vinden van een meerderheid voor de novelle lijkt de minister afhankelijk van een van de eenpersoonsfracties in de Eerste Kamer. Auke van der Goot van OPNL is de enige van de eenmansfracties die zich nog niet hard voor of tegen de wetten heeft uitgesproken.
PVV-senator Alexander van Hattem zei woensdag op X dat zijn partij tegen de novelle gaat stemmen, maar voor de asielwetten van zijn partijgenoot Marjolein Faber. Daarmee lijkt er een stem te weinig te zijn om de novelle door de senaat te loodsen. In dat geval zouden CDA en SGP hun steun tegen de wetten intrekken, waardoor daar weer geen meerderheid voor is.
De novelle is gemaakt om ervoor te zorgen dat hulp aan illegalen niet strafbaar wordt. Dat zou het wel worden door een PVV-amendement.
loading

