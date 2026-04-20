Tour de France Femmes 2027 krijgt voor het eerst ploegentijdrit

Sport
door anp
maandag, 20 april 2026 om 19:28
anp200426155 1
LONDEN (ANP) - De Tour de France Femmes krijgt in 2027 voor het eerst een ploegentijdrit. Dat maakte de organisatie maandag in Londen bekend bij de presentatie van de eerste drie etappes. In voorlopers van de huidige uitvoering van de Ronde van Frankrijk bij de vrouwen werd wel al vaker een ploegentijdrit verreden.
De Tour de France Femmes gaat volgend jaar op 30 juli van start in Leeds, waarna twee dagen later de ploegentijdrit in Londen op het programma staat. De ploegentijdrit gaat over 18 kilometer en finisht bij The Mall.
"De ploegentijdrit is altijd al een van de meest spannende en spectaculaire onderdelen in de wielersport geweest, en we zijn er erg trots op dat de eerste in de geschiedenis van de Tour de France Femmes in Londen plaatsvindt", zei racedirecteur Marion Rousse via de organisatie.
De eerste etappe gaat van Leeds naar Manchester, waarna de rensters een dag later van Manchester naar Sheffield rijden. De organisatie maakte in januari al bekend dat de Tour de France Femmes 2027 in Leeds begint.
POPULAIR NIEUWS

collage

Mogelijke doorbraak moord studente Tanja Groen

131789778_m

Zo verbeter je je geheugen: vijf simpele trucs die écht werken

us-president-donald-trump-left-ayatollah-mojtaba-khamenei-right

Oorlog rond Iran loopt verder uit de hand

thumbs_b_c_b047b3ced804ea688e5b98371aa3239f

“Alleen eten in ruil voor seks: vrouwen in Gaza getuigen over chantage onder Hamas-regime”

anp200426053 1

Massaclaim gestart tegen Odido, je kunt je nog aansluiten

ANP-555138004

Prachtig lenteweer in aantocht: ’Huid kan binnen 25-40 minuten verbranden’

