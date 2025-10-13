Explosie in Berlijns appartement, 13 mensen naar ziekenhuis

BERLIJN (ANP) - In Berlijn heeft een grote explosie plaatsgevonden in een appartementencomplex, melden de Berliner Zeitung en Der Spiegel. De ontploffing veroorzaakte een brand en tientallen bewoners ademden rook in. Dertien van hen moesten naar het ziekenhuis. Een persoon raakte zwaargewond door de explosie zelf.

Het appartementencomplex staat in de wijk Neukölln en telt zes verdiepingen. De ontploffing vond plaats op de begane grond, maar de brand verspreidde zich verder over het gebouw. Het vuur is inmiddels geblust. De brandweer moest meerdere bewoners uit het gebouw redden.

De oorzaak van de explosie is nog onduidelijk.