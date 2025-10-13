ECONOMIE
Wetenschappers vinden voor het eerst hersencellen die depressie sturen

Wetenschap
door Gerard Driehuis
maandag, 13 oktober 2025 om 8:58
Voor het eerst hebben onderzoekers exact vastgesteld welke hersencellen betrokken zijn bij depressie. Deze doorbraak biedt perspectief op gerichte behandelingen voor miljoenen mensen wereldwijd.
Nieuwe inzichten in depressieve hersenactiviteit
Wetenschappers van McGill University gebruikten geavanceerde genomische technieken om post-mortaal hersenweefsel te analyseren. Zij ontdekten dat vooral twee cellen—exciterende neuronen en microglia—bij mensen met depressie genetisch duidelijk verstoord zijn. Neuronen reguleren stemming en stress, terwijl microglia ontstekingen in het brein coördineren. Uit het onderzoek blijkt dat genexpressie in deze cellen significant afwijkt bij depressieve individuen, wat leidt tot verstoringen in cruciale hersenfuncties.
Doorbraak voor behandeling en begrip
Senior-onderzoeker dr. Gustavo Turecki benadrukt: “Dit is de eerste keer dat we zo precies kunnen aanwijzen welke hersencellen veranderen bij depressie.” De resultaten bevestigen dat depressie bewezen biologische oorzaken heeft, en niet slechts ‘emotioneel’ is. De studie verscheen in oktober 2025 in Nature Genetics en werd uitgevoerd met hersenweefsel uit de Douglas-Bell Canada Brain Bank—een uniek hersenbank met donaties van psychiatrische patiënten. Het besef dat concrete celveranderingen aan de basis liggen, opent de deur naar precisiebehandelingen in de psychiatrie.
Vooruitblik: meer precisie in behandeling van depressie
De onderzoekers richten zich nu op vervolgstudies om te achterhalen of therapieën die deze hersencellen specifiek beïnvloeden, daadwerkelijk effectiever zijn. Hoewel depressie wereldwijd ruim 264 miljoen mensen treft, groeit de hoop dat celgerichte aanpak het verschil kan maken. Dit vernieuwt niet alleen het begrip van depressie, maar kan ook leiden tot een nieuwe generatie antidepressiva en therapieën.​

