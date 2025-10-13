Partijleiders verwelkomen vrijlating gijzelaars door Hamas

DEN HAAG (ANP) - Partijleiders reageren verheugd op de vrijlating van Israëlische gijzelaars die meer dan twee jaar zijn vastgehouden door Hamas. "Fantastisch nieuws", vindt PVV-leider Geert Wilders. GroenLinks-PvdA-voorman Frans Timmermans noemt de vrijlating "hoopvol" en "een belangrijke eerste stap", maar benadrukt dat er ook voor de Palestijnen in Gaza "perspectief moet komen op duurzame vrede".

D66-leider Rob Jetten vindt de hereniging van de gijzelaars met hun families "een intens emotioneel moment". Ook hij hoopt dat dit "een belangrijke stap" zal zijn naar "duurzame vrede" in het Midden-Oosten. ChristenUnie-voorvrouw Mirjam Bikker noemt het nieuws "ontroerend en tegelijk hartverscheurend", en zegt te bidden "om herstel, om vrede en recht".

SGP-leider Chris Stoffer staat met name stil bij de gijzelaars die het niet hebben overleefd. "Maar wát een verdriet voor de families die hun geliefden niet levend terugkrijgen." Ook NSC-leider Eddy van Hijum staat stil bij "al die mensen die hun naasten zijn verloren".