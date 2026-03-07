Explosies gehoord in Dubai en Manama

DUBAI (ANP/AFP) - Journalisten van het Franse persbureau AFP melden dat er explosies te horen zijn in Dubai en in de hoofdstad van Bahrein, Manama.

In Dubai werden twee explosies gemeld, in Manama één. In de Bahreinse hoofdstad was ook een waarschuwingssirene te horen en werden burgers opgeroepen naar "de dichtstbijzijnde veilige plek te gaan", aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken van Bahrein op X.

De autoriteiten in Dubai meldden eerder dat er een "klein incident" heeft plaatsgevonden door vallend puin na een onderschepping. In een verklaring liet het Dubai Media Office weten dat het incident "succesvol is ingedamd" en dat er geen gewonden zijn gevallen.

Vluchten boven Dubai

Om wat voor onderschepping het ging, is niet duidelijk. Ook ontkenden de autoriteiten berichten die op sociale media circuleren over eventuele incidenten op de internationale luchthaven van Dubai.

De online vluchttracker Flightradar24 meldt echter dat meerdere vluchten met bestemming Dubai wachtend boven de luchthaven cirkelen. Een ooggetuige heeft aan persbureau AFP laten weten onderscheppingen te hebben gezien boven de luchthaven van de stad.