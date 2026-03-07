ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Explosies gehoord in Dubai en Manama

Samenleving
door anp
zaterdag, 07 maart 2026 om 7:29
anp070326036 1
DUBAI (ANP/AFP) - Journalisten van het Franse persbureau AFP melden dat er explosies te horen zijn in Dubai en in de hoofdstad van Bahrein, Manama.
In Dubai werden twee explosies gemeld, in Manama één. In de Bahreinse hoofdstad was ook een waarschuwingssirene te horen en werden burgers opgeroepen naar "de dichtstbijzijnde veilige plek te gaan", aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken van Bahrein op X.
De autoriteiten in Dubai meldden eerder dat er een "klein incident" heeft plaatsgevonden door vallend puin na een onderschepping. In een verklaring liet het Dubai Media Office weten dat het incident "succesvol is ingedamd" en dat er geen gewonden zijn gevallen.
Vluchten boven Dubai
Om wat voor onderschepping het ging, is niet duidelijk. Ook ontkenden de autoriteiten berichten die op sociale media circuleren over eventuele incidenten op de internationale luchthaven van Dubai.
De online vluchttracker Flightradar24 meldt echter dat meerdere vluchten met bestemming Dubai wachtend boven de luchthaven cirkelen. Een ooggetuige heeft aan persbureau AFP laten weten onderscheppingen te hebben gezien boven de luchthaven van de stad.
loading

POPULAIR NIEUWS

259444467_m

Honderden Nederlandse pensionado’s in de problemen door genadeloze Spaanse fiscus

generated-image (2)

Wikileaks onthult: Iraanse leider kreeg sekstherapie met ‘tijdelijke’ echtgenotes

anp060326089 1

Verhoren vrijgegeven van 'Epstein-meisje' dat Trump beschuldigt

ANP-449983025

Lubach legt haarfijn uit waarom we het Groningse gasveld nu niet moeten volstorten met cement

251127719_m (1)

Waarom je ChatGPT moet boycotten

185721878_m

Eén online-oefening van 10 minuten kan depressie verminderen tot zelfs een maand later

Loading