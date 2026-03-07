Qatarese luchtvaartautoriteit staat beperkt luchtverkeer toe

DOHA (ANP/AFP) - De Qatarese luchtvaartautoriteit meldt dat de Golfstaat het luchtruim gedeeltelijk gaat heropenen voor beperkt luchtverkeer. Qatar sloot het luchtruim nadat Iran was begonnen met vergeldingsaanvallen na Amerikaans-Israëlische aanvallen vorige week.

Het beperkte aantal vluchten is alleen bestemd voor de evacuatie van passagiers en vracht. In een verklaring meldt Qatar Airways dat het, na de bevestiging van een veilige corridor, op 7 maart repatriëringsvluchten zal uitvoeren naar Londen, Parijs, Madrid, Rome en Frankfurt.

De luchtvaartorganisatie voegde eraan toe dat gestrande families, oudere passagiers en mensen met dringende medische behoeften voorrang krijgen.