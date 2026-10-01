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Explosies gehoord in Ethiopische hoofdstad Addis Abeba

Samenleving
door anp
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ADDIS ABEBA (ANP/RTR/BLOOMBERG) - In de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba zijn in de nacht explosies gehoord. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De ontploffingen komen nu het geweld in Ethiopië is opgelaaid.
Het geweld volgt op maanden van oplopende spanningen tussen de Ethiopische regering en het Tigray Volksbevrijdingsfront (TPLF). Die sloten vier jaar geleden een vredesdeal om een einde te maken aan een burgeroorlog die in twee jaar ruim een half miljoen mensen het leven kostte. Het TPLF maakte anderhalve week geleden bekend met zes groeperingen een alliantie te hebben gevormd om de regering af te zetten.
Een bron gelieerd aan de alliantie zegt dat de opstandelingen droneaanvallen hebben uitgevoerd in Addis Abeba, wat voor zover bekend nog nooit eerder is gebeurd. Het legerhoofdkwartier zou een doelwit zijn geweest.
De nationale inlichtingendienst zei woensdag dat dronevluchten boven Addis Abeba en omgeving om veiligheidsredenen voor onbepaalde tijd zijn verboden.
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