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Nieuwe beelden uit Nepal: immense bergwand stort in kolkende rivier, deel van dorp verdwijnt in de diepte

Klimaat, natuur en milieu
door Pieter Immerzeel
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Nieuwe, angstaanjagende beelden uit Nepal gaan de wereld over. Een video toont het moment waarop een hele berg in een kolkende rivier stort. Een andere video laat zien hoe huizen in de diepte verdwijnen, terwijl dorpsgenoten erbij staan te kijken.
De gruwelijke clip begint op het moment dat een enorm stuk berghelling, met alles erop en eraan, van bomen tot huizen en hutten, in één klap de vallei in verdwijnt. Getraumatiseerde bewoners gillen en rennen voor hun leven.

Ernstig noodweer

De autoriteiten in Nepal en India hebben na ernstig noodweer melding gemaakt van meer dan honderd doden. Zware regenval leidde tot overstromingen en aardverschuivingen.
De meeste slachtoffers vielen in Uttar Pradesh, een Indiase deelstaat die grenst aan Nepal. Daar zijn de afgelopen dagen zeker 81 mensen omgekomen, zeggen de autoriteiten.

Overstromingen

Wegen liepen er onder water en dorpen raakten afgesneden van de buitenwereld. De slachtoffers vielen onder meer door modderstromen en overstromingen. Bomen zijn omgevallen, gebouwen ingestort en ook elektrocutie heeft levens gekost.
In Nepal wordt melding gemaakt van 27 doden. Ook zijn er zeven gewonden en worden nog vier mensen vermist, meldt de rampenbestrijdingsdienst.

Smeltende permafrost

De nieuwste ramp trof het gebied langs de Kali Gandaki-rivier, nog maar een maand na de instorting van gletsjer en gesteente in de regio Langtang op 26 augustus. Die zorgde voor apocalyptische overstromingen, kostte meer dan 3.000 mensen het leven en liet duizenden anderen vermist achter.
De twee rampen vonden vlak bij elkaar plaats, maar dat betekent niet automatisch dat de laatste een gevolg is van de eerste. Wetenschappers waarschuwen wel dat stijgende temperaturen, smeltende gletsjers en ontdooiende permafrost de hellingen van de Himalaya steeds instabieler maken. Hetzelfde gebeurt dichterbij in de Alpen, waar het beklimmen van bergen als de Mont Blanc steeds gevaarlijker wordt door vallend gesteente.

Bekijk hieronder de beelden:

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