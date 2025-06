Explosies gehoord in Iraanse hoofdstad Teheran

TEHERAN (ANP/AFP) - In de Iraanse hoofdstad Teheran is in de nacht van maandag op dinsdag een reeks krachtige explosies te horen, melden journalisten van persbureau AFP.

Rond 03.00 uur lokale tijd vlogen gevechtsvliegtuigen over en werden explosies gehoord in het noorden en het centrum van de Iraanse hoofdstad. De explosies vonden plaats slechts enkele uren voordat een gefaseerd staakt-het-vuren tussen Israël en Iran van kracht zou moeten gaan, waarbij Iran eenzijdig alle operaties zou staken, aldus een aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump.

Eerder in de nacht riep het Israëlische leger de inwoners van een gebied in centraal Teheran nog op tot evacuatie, omdat het leger "de militaire infrastructuur van het Iraanse regime" zou aanvallen.