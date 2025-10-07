ECONOMIE
Explosieven Opruimingsdienst en ME bij Radboud-gebouw Nijmegen

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 oktober 2025 om 19:55
NIJMEGEN (ANP) - De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en de ME zijn dinsdagavond aangekomen bij het bezette Goudsmitpaviljoen van de Radboud Universiteit Nijmegen. De politie heeft aangekondigd te gaan ingrijpen.
Het is niet bekend hoeveel actievoerders zich in het magnetenlaboratorium aan de Heyendaalseweg bevinden. Volgens de universiteit is de bezetting voor mensen binnen gevaarlijk omdat daar supergeleidende magneten en koelgassen staan. Er zouden "levensgevaarlijke stoffen in de betreffende ruimte" vrij kunnen komen en dus moet de actie die sinds dinsdagochtend aan de gang is, worden beëindigd.
Het terrein rondom het gebouw is afgezet. Ook de brandweer is aanwezig.
De actievoerders zijn tegen nieuw aangekondigde samenwerkingsverbanden van de universiteit met drie Israëlische instituten.
