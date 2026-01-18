Marokkaanse Nederlanders moedigen samen hun 'leeuwen' aan

DEN HAAG (ANP) - In zaaltjes, buurthuizen, cafés en podia kijken Marokkaanse Nederlanders en andere voetbalfans zondagavond samen naar de finale van de Afrika Cup. De 'Leeuwen van de Atlas', zoals het team van gastland Marokko wordt genoemd, nemen het op tegen Senegal.

In concertzaal Dynamo in Eindhoven kijken zo'n 150 mensen samen naar de finale en daaromheen naar de opnames van onlinetalkshow Mocro Inside. "Iedereen is gespannen, maar de sfeer is geweldig", liet presentator Nordin Ghouddani kort na de aftrap weten.

Veel bezoekers zongen het Marokkaanse volkslied mee. "Dat is het mooiste wat er is", zegt Ghouddani. Na de wedstrijd gaat hij kort nabespreken met zijn tafelgasten. "En daarna hopelijk vieren."

'Groot feest'

In Leidschendam volgen in een aparte zaal van café The Binck zo'n vijftig mensen de wedstrijd op groot scherm. "Het grootste deel is vrouw, er zijn iets van zes mannen binnen", zegt eigenaresse Najat el Bouaazati. Ze organiseerde een keer eerder een voetbalkijkavond en dat is goed bevallen. "We willen niet meer dan zeventig mensen, zodat we het overzicht houden." De bezoekers drinken koffie en matcha uit het café en kregen een beker popcorn.

In Amsterdam-Oost bij Podium Genieten wordt in spanning naar de wedstrijd gekeken, laat een woordvoerder van buurtorganisatie Assadaaka weten. Volgens hem zit de zaal vol en genieten de mensen van thee, koffie en limonade. Hij spreekt van "een groot feest". De aanwezigen hebben diverse vlaggen meegenomen, waaronder uiteraard de Marokkaanse.

Beide finalisten wonnen de felbegeerde cup tot dusver één keer. Voor Marokko is dat het langst geleden: in 1976. Senegal werd begin 2022 kampioen, op het toernooi dat eigenlijk in 2021 gespeeld had moeten worden maar door de coronapandemie werd uitgesteld.