Extra journaals op NPO 1 en SBS6 na aanvallen op Iran

Samenleving
door anp
zaterdag, 28 februari 2026 om 10:01
HILVERSUM (ANP) - De NOS zendt zaterdag op NPO 1 een ingelast journaal uit in verband met de aanvallen van Israël en de Verenigde Staten op Iran. Ook op SBS6 is in de ochtendeditie van Hart van Nederland veel aandacht voor de gebeurtenissen in het Midden-Oosten.
Talpa laat weten dat Hart van Nederland ook langer doorgaat. Tot 11.30 uur zijn er extra uitzendingen te zien met het laatste nieuws over het conflict.
Israël en de Verenigde Staten zijn zaterdag begonnen met luchtaanvallen op Iran. Beide landen vielen Iran vorige zomer ook al aan om te voorkomen dat het land een kernwapen kon ontwikkelen. De laatste maanden werd er onderhandeld om een nieuwe aanval te voorkomen.
